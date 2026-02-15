SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior torneio da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) na América do Sul, o Rio Open inicia nesta segunda-feira (16) as disputas da chave principal com a torcida na expectativa pela primeira vitória de João Fonseca na temporada, ao mesmo tempo em que os organizadores convivem -novamente- com desfalques de peso.

As disputas seguem até o dia 22 de fevereiro, quando está prevista a final do torneio, com a presença já confirmada de Andre Agassi, ex-tenista norte-americano que será o responsável pela entrega do troféu ao campeão. As partidas acontecem no Jockey Club, na zona sul do Rio de Janeiro.

Vindo da melhor temporada de sua carreira, Fonseca busca se recuperar no circuito após acumular duas derrotas até aqui neste início de 2026.

Ele perdeu na primeira rodada do Australian Open para o norte-americano Eliot Spizzirri, e, na sequência, caiu diante do chileno Alejandro Tabilo no ATP 250 de Buenos Aires, torneio que havia vencido na edição passada.

Por causa da queda precoce na capital da Argentina, Fonseca perdeu posições no ranking da ATP e é atualmente o 38º do mundo.

Depois de encerrar 2025 na 24ª posição, o tenista carioca de 19 anos começou a temporada enfrentando dificuldades físicas que já incomodavam desde o fim do ano passado.

Em outubro, após o Masters 1000 de Paris, anunciou que não jogaria mais em 2025, devido a uma lombalgia. Em janeiro, uma nova lesão nas costas o obrigou a desistir dos torneios preparatórios de Adelaide e Brisbane.

"Eu nasci com algo nas minhas costas, e às vezes fica mais rígido, e sim, já tive uma fratura por estresse há cinco anos, mas é algo que vai estar no meu corpo, então preciso lidar com isso. Estou apenas tentando me recuperar da melhor forma. Fizemos ressonância magnética, e não é nada muito sério, mas pode ficar sério", afirmou após a desistência dos torneios na Austrália.

Na edição passada do Rio Open, chegando embalado em sua cidade natal depois de conquistar o título em Buenos Aires, Fonseca frustrou a torcida ao ser eliminado na estreia pelo francês Alexandre Müller.

Seu melhor resultado no saibro do Jockey foi em 2024, quando chegou até as quartas de final, eliminado pelo argentino Mariano Navone.

Além de Fonseca, cabeça de chave número 3, o Brasil também conta na chave principal com o pernambucano João Lucas Reis (207º do ranking), 25, o paulista Gustavo Heide (257º), 23, e o goiano Guto Miguel (1586º e 3º do ranking juvenil), de apenas 16 anos.

Inicialmente previstos no qualificatório, Heide acabou herdando a vaga de Thiago Wild (197º), segundo melhor brasileiro que se lesionou durante a disputa em Buenos Aires, enquanto Miguel assumiu o posto do francês Gael Monfils (ex-top 10 e atual 162º do ranking), que também desistiu por problemas médicos.

Tenista mais bem ranqueado previsto para jogar na capital carioca, o italiano Lorenzo Musetti, número 5 do mundo, também já havia anunciado a desistência, devido a uma lesão durante o Australian Open.

Com a ausência do top 5, o cabeça de chave número 1 passou a ser o argentino Francisco Cerundolo, 19º do mundo. Também estão confirmados o italiano Luciano Darderi (22º), cabeça de chave número 2, e o argentino Sebastián Báez (34º), cabeça de chave número 4 e atual bicampeão do Rio Open.

Essa não é a primeira vez em que os organizadores são obrigados a lidar com desfalques de última hora.

Na edição passada, o próprio Musetti, além do dinamarquês Holger Rune, também desistiram de jogar alegando lesões.

Na ocasião, os responsáveis pelo ATP 500 cogitaram a possibilidade de trocar a superfície, passando do saibro para a quadra dura, para tentar atrair mais jogadores de alto nível. As conversas, contudo, não avançaram, pelo menos para a edição deste ano.

Nas duplas, o brasileiro Rafael Matos (34º do ranking de duplas) volta em busca do tricampeonato.

Após vencer em 2024, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, e em 2025, com Marcelo Melo, Matos disputará o torneio deste ano com Orlando Luz (54º). A nova parceria começou recentemente, com a dupla já tendo alcançado as quartas de final do Australian Open.

João Fonseca também vai competir nas duplas, ao lado de Marcelo Melo (ex-líder do ranking e atual 55º do mundo), dono de 40 títulos, incluindo Roland Garros (2015) e Wimbledon (2017).

Os cabeças de chave número 1 são o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, 4º e 5º do ranking, respectivamente. Campeã do Rio Open em 2020, a dupla vem de conquistas em Roland Garros e no US Open na temporada passada.

A expectativa dos organizadores é que cerca de 70 mil pessoas passem pelo Jockey, movimentando R$ 200 milhões na economia da cidade, com a geração de aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos.

Campeões do Rio Open

2014 - Rafael Nadal (ESP)

2015 - David Ferrer (ESP)

2016 - Pablo Cuevas (URU)

2017 - Dominic Thiem (AUT)

2018 - Diego Schwartzman (ARG)

2019 - Laslo Djere (SRB)

2020 - Cristian Garin (CHI)

2022 - Carlos Alcaraz (ESP)

2023 - Cameron Norrie (GBR)

2024 - Sebastian Baez (ARG)

2025 - Sebastian Baez (ARG)