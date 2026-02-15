SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os tenistas brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz conquistaram neste domingo (15), o título de duplas do ATP 250 de Buenos Aires após vencerem os argentinos Nicolás Kicker e Andrea Collarini.

A vitória veio em dois sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3. O triunfo na casa dos adversários confirmou o bom momento da parceria brasileira no circuito profissional.

Orlando Luz vai cumprir uma promessa inusitada após o título: tatuar um mate. "Eu tinha prometido que faria uma tatuagem de um mate se ganhasse. Agora tenho que procurar, não tenho nenhuma, vai ser a primeira", revelou o tenista, ainda no calor da comemoração.

A química da dupla vem de longa data, desde torneios menores em 2018 e 2019. Orlando explicou que a conexão ficou forte após viagens para Portugal e Tunísia, e decidiram oficializar a parceria fixa em novembro, fazendo a pré-temporada juntos.

Bastidores da conquista

O título exigiu superação de uma logística pesada e choque térmico. Rafael Matos detalhou a maratona que incluiu Austrália e Copa Davis no Canadá antes de chegar à Argentina. "Chegamos na segunda-feira de manhã, com 5 horas de diferença de fuso, saindo de 0 grau lá para 40 graus aqui", contou.

A adaptação rápida ao saibro foi crucial para o desempenho. Matos destacou a dificuldade de mudar de quadra dura coberta para o saibro aberto em apenas dois dias, mas ressaltou o investimento na carreira com treinadores e fisioterapia como diferencial para o sucesso.