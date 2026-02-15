SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma única prova, a italiana Lisa Vittozzi, 31, alcançou dois feitos neste domingo (15) nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ao conquistar o ouro inédito para a Itália no biatlo feminino, ela fez o país bater seu recorde de medalhas douradas em Jogos de Inverno.

Com a conquista da atleta em sua própria casa, a Itália chegou a sua oitava medalha de ouro em uma edição dos Jogos. O feito superou a melhor performance do país até agora, alcançado em 1994, em Lillehammer, na Noruega, quando o país levou sete ouros.

Na prova deste domingo, além de completar o percurso em primeiro lugar, Lisa foi precisa na pontaria, acertando todos os tiros.

Atrás dela vieram Maren Kirkeeide, da Noruega, Suvi Minkkinem, da Finlândia.

Algumas outras modalidades também já tiveram suas definições neste domingo.

No biatlo masculino de perseguição em 12,5 km, o ouro ficou com o sueco Martin Ponsiluoma. A prata foi para o norueguês Sturla Holm Laegreid; Emilien Jacqueli, da França, levou o bronze.

Na patinação de velocidade feminina de 500 m, um recorde e dupla vitória da Holanda, país de grande tradição na modalidade. Femk Kok venceu a prova e cravou 36seg49, recorde olímpico. A prata ficou com a compatriota Jutta Leerdam. O Japão, com Miho Takagi, levou o bronze.

Na prova masculina de esqui cross-country de revezamento 4 por 7,5 km, a Noruega ganhou o ouro, com o tempo de 1h04min24. A França levou a prata (1h04min46) e a Itália, o bronze (1h05min12).

A italiana Federica Brignone conquistou o ouro no esqui alpino slalom gigante com 2min13.50 na soma das duas descidas. A prata ficou dividida com a sueca Sara Hector e a norueguesa Thea Louise Stjernesund. As atletas fizeram os mesmos tempos em cada uma das descidas (1min03.97 na primeira e 1min10.15 na segunda) e fecharam com 2min14.12.

Os britânicos Tabitha Stoecker e Matt Weston, com 1min59.36, levaram o ouro na prova de skeleton com equipe mista. A Alemanha ficou com a prata e o bronze. Susanne Kreher e Axel Jungk, marcaram 1min59.53. Colados, na terceira colocação, Jacqueline Pfeifer e Christopher Grothee marcaram 1min59.54.

No salto de esqui pista longa individual feminina, última modalidade deste domingo em que havia disputa de medalhas, a Noruega faz dobradinha, com Anna Odine Ströem levando o ouro e Eirin Maria Kvandal a prata. O bronze ficou com a eslovena Nika Prevc.