RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca e vai enfrentar o Madureira na busca por vaga na decisão. A equipe do técnico Filipe Luís venceu o clássico com o Botafogo, na tarde de deste domingo (15), no Nilton Santos, por 2 a 1, e avançou na competição.

Lucas Paquetá abriu o placar para a equipe da Gávea. Barboza deixou tudo igual no começo do segundo tempo, mas Pulgar, na reta final da partida, garantiu o triunfo.

A semifinal é disputada em formato de ida e volta. O duelo do Fla com o Tricolor suburbano será nos próximos dois fins de semana, com datas ainda a serem definidas pela Ferj.

As equipes voltam a campo no meio de semana. O Flamengo vai disputar, contra o Lanús, da Argentina, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Já o Alvinegro entra em campo contra o Nacional Potosí, na quarta, pela fase preliminar da Libertadores.

Fla chega à semi após mudar rumo

O Flamengo vai disputar a semifinal do Carioca após estar na berlinda da competição e se ver ameaçado, inclusive, de disputar o quadrangular contra o rebaixamento.

O clube da Gávea iniciou o torneio com o time sub-20, mas somou apenas um ponto em três jogos, e viu a classificação na fase de grupo em risco. Apesar de ter passado a usar peças do elenco principal, garantiu vaga apenas na última rodada, com uma combinação de resultados.

Ainda tem Taça Rio

Apesar da eliminação, o Carioca não acabou para o Botafogo. A equipe vai disputar a Taça Rio, que vai contar com Boavista, Volta Redonda e o perdedor de Fluminense e Bangu.

Dança, Paquetá!

O meia Lucas Paquetá marcou o primeiro gol desde o retorno ao Flamengo - foi o quinto jogo desde então. Ele abriu o placar da partida e foi celebrar na direção da torcida, com um beijo no escudo e a tradicional dancinha.

Acho que mais importante que o gol é estar fazendo um bom jogo, o Flamengo estar vencendo. Esse gol é uma coisa que iria acontecer naturalmente Lucas Paquetá

Paquetá, que estava no West Ham, da Inglaterra, foi anunciado como reforço do Rubro-Negro no último dia 18. O clube desembolsou 42 milhões de euros (R$ 263 milhões), tornando esta a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Como foi o jogo

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo, tendo mais posse de bola, enquanto o Botafogo estava talhado para tentar encaixar contra-ataques.

No lado rubro-negro, a opção de Filipe Luís foi usar a maioria de jogadores considerados reservas. Assim, o desenho do ataque de a dupla Bruno Henrique e Plata, com Carrascal e Samuel Lino pelas pontas.

Ao contrário do Brasileirão, Paquetá fez o segundo jogo pelo Carioca como segundo volante. Vem daí o posicionamento que propiciou estar de frente para o gol no lance em que abriu o placar para o Fla.

O Botafogo, por outro lado, optou por um ataque de mais mobilidade. Matheus Martins, e não Arthur Cabral, foi o atacante mais adiantado, com Villalba aberto pela direita. E nessa até que o time alvinegro conseguiu algumas escapadas, mas falhou nas finalizações.

O Fla também não teve essa intensidade toda, tanto que Neto trabalhou relativamente pouco no primeiro tempo.

Para piorar a situação do Botafogo, Danilo saiu com dores pouco antes do intervalo. Com Allan suspenso, quem entrou foi Arthur Novaes.

Botafogo reage

O Botafogo mudou a postura no segundo tempo e passou a pressionar mais o Flamengo. Se não estava brilhante tecnicamente, o alvinegro alcançou a igualdade com uma jogada de bola parada.

A batida de escanteio de Alex Telles foi bem alta, o que ajudou Barboza a ganhar por cima e encobrir Andrew. Pulgar era o marcador mais próximo e nem saiu do chão.

O Flamengo tentou deixar a apatia de lado com as entradas de Cebolinha e Arrascaeta, substituindo Samuel Lino e Bruno Henrique, respectivamente.

Se teve um expediente que assustou o Flamengo foram os passes em profundidade nas costas de Ayrton Lucas. Villalba passou a dar muito trabalho por ali, aproveitando os espaços que o sistema defensivo rubro-negro oferecia. O Bota ganhou ainda mais confiança com o passar do tempo.

Flamengo controla e vence

As alterações no Flamengo, com o passar do tempo, trouxeram as rédeas do jogo de volta para o lado rubro-negro. Na reta final, o desenho ofensivo tinha Arrascaeta e Paquetá como dupla mais adiantada, com Cebolinha e Luiz Araújo pelas pontas.

Mas se foi com um escanteio que o Botafogo empatou, também foi do mesmo jeito que o Flamengo voltou à frente no placar.

Curiosamente, Pulgar se redimiu. E com um detalhe, cabeceou duas vezes, aproveitando um rebote meio bobo de Neto, e fez 2 a 1, já aos 38 minutos do segundo tempo, quando o jogo se encaminhava para um período tenso.

Àquela altura, o Botafogo já não tinha o mesmo físico para reagir. O Flamengo se segurou nos instantes finais e avançou na competição.

Lances importantes

0x1. Aos 18 minutos do 1º tempo, Bruno Henrique rolou para Lucas Paquetá e, da meia-lua, o camisa 20 bateu de canhota, mandando no canto esquerdo do goleiro Neto para abrir o placar.

Para fora. Aos 36 minutos do 1º tempo, Barrera acionou Matheus Martins nas costas da defesa do Flamengo, e o camisa 11 tocou na saída de Andrew, mas mandou para fora.

1x1. Aos 9 minutos do 2º tempo, Alex Telles cobrou escanteio, Alexander Barboza subiu mais alto que a defesa adversária e, de cabeça, empatou.

Quase. Aos 16 minutos do 2º tempo, Montoro ajeitou de letra para Arthur Novaes, que bateu de canhota. A bola passou bem perto do gol de Andrew.

1x2. Aos 38 minutos do 2º tempo, Pulgar cabeceou, Neto deu rebote e o próprio volante aproveitou para, novamente de cabeça, fazer o segundo do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 FLAMENGO

Competição: Campeonato Carioca

Data e horário: 15 de fevereiro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Gols: Lucas Paquetá, do Flamengo, aos 18'/1ºT; Barboza, do Botafogo, aos 9'/2ºT; Pulgar, do Flamengo, aos 38'/2ºT

Cartões amarelos: Barboza, Villalba, Anselmi (BOT)

Cartões vermelhos:

Botafogo: Neto, Vitinho, Bastos (Ythallo), Newton, Barboza e Alex Telles; Danilo (Arthur Novaes), Jordan Barrera e Montoro Artur); Villalba (Nathan Fernandes) e Matheus Martins (Arthur Cabral). Técnico: Martín Anselmi

Flamengo: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Paquetá (Léo Pereira), Carrascal (Luiz Araújo); Plata (Evertton Araújo), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Arrascaeta). Técnico: Filipe Luís