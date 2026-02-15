SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro ato da semifinal do Gauchão entre Grêmio e Juventude terminou igual. Neste domingo (15), na Arena do Grêmio, os rivais empataram em 1 a 1 e adiaram a definição da vaga à decisão para a segunda perna.

Tetê marcou o gol do Grêmio, ainda no primeiro tempo. Já na etapa complementar, Patryck Lanza deixou tudo igual.

Já no fim do jogo, após intervenção do VAR, Léo Oliveira foi expulso. O Tricolor foi para cima nos instantes finais, mas não conseguiu o tento da vitória.

O confronto de volta, no Alfredo Jaconi, acontece no próximo domingo, às 18h (de Brasília).

O vencedor encaminhará vaga à final; em caso de novo empate, a decisão ficará para a disputa de pênaltis.

Do outro lado da chave, Internacional e Ypiranga disputam a outra vaga na final.

O jogo

Mesmo controlando as ações e ficando mais tempo com a bola, o Grêmio encontrou dificuldades para transformar esse domínio em chances claras.

Bem organizada, a defesa do Juventude fechava os espaços e empurrava o Tricolor para tentativas de fora da área.

A melhor delas, até então, saiu aos nove minutos, quando Dodi arriscou e obrigou Jandrei a trabalhar.

O gol, porém, nasceu pelo alto. Aos 38, Willian recebeu bola na esquerda e levantou na área. Tetê se antecipou à marcação e testou no cantinho para vencer Jandrei e abrir o placar.

Só que, depois do intervalo, a resposta do Juventude veio.

Aos 11, Gabriel Pinheiro recebeu no campo de defesa e lançou longa bola em profundidade para Patryck Lanza. O cria da base do São Paulo invadiu a grande área e bateu firme, forte para empatar. 1 a 1.

O jogo vinha em igualdade nas ações até que, aos 37, Léo Oliveira acabou expulso por uma cotovelada em Arthur. O VAR interviu, e o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao volante.

O Tricolor ensaiou um abafa nos últimos minutos, mas não conseguiu furar a meta de Jandrei até o apito final. 1 a 1 e decisão encaminhada ao Alfredo Jaconi, na próxima semana.