SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo segue vivo no Campeonato Paulista. Neste domingo (15), o Tricolor venceu a Ponte Preta por 2 a 1, quebrou um jejum em Campinas e se garantiu nas quartas de final do Estadual.

Lucas Ramon abriu a contagem no primeiro tempo, enquanto Calleri ampliou a vantagem na etapa final. Foi o primeiro gol do lateral recém-contratado com a camisa do novo clube. Bryan Borges diminuiu para a Macaca.

O Tricolor dependia só de si para avançar ao mata-mata. Com os mesmos dez pontos que o Capivariano, o time tinha os mesmos dez pontos na tabela, mas ostentando melhor saldo de gols.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definirá as datas e horários dos jogos das quartas de final em conselho técnico com representantes de clubes, às 15h (de Brasília) desta segunda-feira.

O triunfo marcou o fim de um tabu para o São Paulo, que não vencia em Campinas há sete partidas -foram cinco derrotas e dois empates no recorte.

Ademais, manteve uma longa sequência viva: 20 anos se classificando ao mata-mata do Estadual ininterruptamente. Desde que o torneio passou a ter uma segunda fase, em 2007, o Tricolor passou da fase inicial em todos as edições.

O jogo

A expectativa era de um jogo tranquilo para o São Paulo diante da já rebaixada Ponte Preta, mas o cenário esteve longe disso. Logo no início, aos dois minutos, Sabino quase abriu o placar ao acertar o travessão após receber cruzamento de Enzo Díaz.

Apesar do susto inicial, aquela acabou sendo uma exceção no primeiro tempo do time de Crespo, que teve dificuldade para romper a marcação e produzir jogadas mais perigosas. A Ponte, inclusive, conseguiu incomodar em alguns momentos, como em finalização de Juan Rodrigues.

Mas o gol são-paulino, enfim, saiu. Aos 38, Lucas Ramon fez boa combinação com Luciano, invadiu a área e finalizou com categoria no canto esquerdo de Diogo Silva para abrir o placar e trazer mais tranquilidade ao embate.

A vantagem poderia ter sido ampliada pouco depois, mas Luciano desperdiçou uma chance clara ao tentar uma cavadinha diante do goleiro. Com o bom momento, o São Paulo foi para os vestiários com vantagem no marcador.

Na volta, o melhor roteiro possível: gol cedo. Calleri recebeu bola enfiada na direita, sambou para cima da marcação e arrematou firme, seco. O camisa 9 ainda contou com desvio do zagueiro e viu a bola morrer no fundo do gol. 2 a 0.

Logo depois, entretanto, o time tomou um susto. A Ponte Preta diminuiu a desvantagem com Bryan Borges, que aproveitou a sobra de um cruzamento na área e mandou um balaço à queima-roupa, vencendo Rafael e marcando o primeiro dos donos da casa.

Daí em diante, o Tricolor fechou a casinha. Sem conseguir criar muito no ataque, condicionou a partida à bola no pé da Ponte, que tinha dificuldades para criar oportunidades. Foi o bastante para carimbar a vaga adiante. 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 2 SÃO PAULO

Data e horário: 15 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista (8ª rodada)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Fabrício Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Gols: Bryan Borges, 7'/2°T (PON); Lucas Ramon, 39'/1°T; Calleri 3'/2°T (SAO)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Diego Leão, David Braz, Lucas Cunha e Pacheco; Rodrigo Souza, Juan, Bryan Borges e Kevyson; Diego Tavares e Luis Phelipe. Técnico: Marcelo Fernandes.

SÃO PAULO: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.