SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se classificou neste domingo (15) para as quartas de final do Paulistão após golear o Velo Clube por 6 a 0 em jogo que contou com a volta de Neymar aos gramados.

Gabigol também se destacou na partida com dois gols. Ele não jogou contra o Athletico no meio de semana.

Para o Santos, a vitória era importante pensando em classificação, enquanto para o Velo, só a vitória interessava para se manter na elite do futebol paulista. Com a vitória, o time santista avançou em oitavo com 12 pontos e enfrenta o Novorizontino na próxima fase, fora de casa.

O jogo

Logo no primeiro minuto, o Velo Clube chegou com perigo em chute de Betão e Gabriel Brazão fez a defesa. Aos cinco minutos, Gabigol aproveitou cobrança de escanteio na segunda trave e marcou para o Santos.

Com nove minutos, Barreal recebeu no lado direito da área e tentou bater colocado mas a bola subiu. Aos 17, Moisés recebeu cruzamento de Gabriel e subiu para mandar de cabeça no ângulo e abrir 2 a 0.

Cinco minutos depois, Thaciano recebeu cruzamento no meio da área e de cabeça, fez o terceiro santista.

Aos 37, Arão tentou de cabeça mas a bola acabou indo pra fora.

Na volta do intervalo, Neymar entrou no lugar de Barreal, além dele Miguelito entrou no lugar de Thaciano.

Logo no seu primeiro lance, o atacante recebeu na área mas não conseguiu o domínio. Aos cinco, ele fez a finta no marcador do Velo e mesmo segurado, partiu em arrancada mas no passe, Gabigol não dominou.

Dois minutos depois, Neymar recebeu na área e bateu cruzado de canhota, com a bola passando perto da trave. Aos nove, ele partiu pelo meio, tocou pra Moisés que cruzou para Gabigol, que não aproveitou.

No mesmo lance, Luiz Otávio foi expulso por acerto Gabriel Bontempo com uma solada na coxa.

Aos 23, Gabriel Menino bateu de longe e mandou no ângulo, fazendo um golaço e deixando o placar em 4 a 0.

Com 27, Neymar tabelou com Moisés e na marca do pênalti, ele pegou mal e acabou isolando a bola. Dez minutos depois, Neymar sofreu chegada forte e reclamou com Raphael Claus, mas o jogador do Velo não foi expulso.

Aos 35, Gabigol pagou a bola que veio em diagonal de Neymar e chutou pra fazer o quinto. Dois minutos, depois, Rollheiser entrou no lugar de Gabriel e recebeu cruzamento de Rony pela esquerda pra cabecear e deixar o placar em 6 a 0.

Com 45, Neymar arrancou pra área e foi derrubado, ele reclamou de pênalti mas o juíz não marcou. Ele ainda discutiu com Islan, jogador do Velo antes do fim do jogo.