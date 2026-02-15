SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os confrontos das quartas de final do Paulistão estão definidos após a realização da última rodada da primeira fase neste domingo (15).

Os oito classificados ao mata-mata do Estadual são: Novorizontino (1º), Palmeiras (2º), Red Bull Bragantino (3º), Portuguesa (4º), Corinthians (5º), São Paulo (6º), Capivariano (7º) e Santos (8º).

Já o Velo Clube foi rebaixado e disputará a segunda divisão no próximo ano junto com a Ponte Preta, que já tinha caído.

A ordem das vagas foi definida na noite deste domingo, que contou com jogos simultâneos pela 8ª rodada da primeira fase.

Confrontos

As equipes vão se enfrentar em jogo único no próximo fim de semana, com mando de campo dos times de melhor campanha.

A Federação Paulista de Futebol fará amanhã, às 15h, um Conselho Técnico para definir os dias e horários das partidas.

- Novorizontino x Santos

- Palmeiras x Capivariano

- Red Bull Bragantino x São Paulo

- Portuguesa x Corinthians