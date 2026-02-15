CAMPEONATO PAULISTA
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Novorizontino - 16 - 8 - 5 - 1 - 2 - 16 - 10 - 6
2 - Palmeiras - 16 - 8 - 5 - 1 - 2 - 8 - 7 - 1
3 - Bragantino - 16 - 8 - 4 - 4 - 0 - 14 - 2 - 12
4 - Portuguesa - 15 - 8 - 5 - 0 - 3 - 11 - 7 - 4
5 - Corinthians - 14 - 8 - 4 - 2 - 2 - 10 - 6 - 4
6 - São Paulo - 13 - 8 - 4 - 1 - 3 - 11 - 12 - (-1)
7 - Capivariano - 13 - 8 - 4 - 1 - 3 - 7 - 10 - (-3)
8 - Santos - 12 - 8 - 3 - 3 - 2 - 12 - 7 - 5
9 - Guarani - 12 - 8 - 3 - 3 - 2 - 6 - 7 - (-1)
10 - Botafogo-SP - 11 - 8 - 3 - 2 - 3 - 5 - 9 - (-4)
11 - Mirassol - 8 - 8 - 2 - 2 - 4 - 10 - 8 - 2
12 - Primavera - 8 - 8 - 2 - 2 - 4 - 14 - 15 - (-1)
13 - São Bernardo - 8 - 8 - 2 - 2 - 4 - 8 - 10 - (-2)
14 - Noroeste - 8 - 8 - 1 - 5 - 2 - 11 - 11 - 0
15 - Velo Clube - 5 - 8 - 1 - 2 - 5 - 2 - 13 - (-11)
16 - Ponte Preta - 1 - 8 - 0 - 1 - 7 - 3 - 14 - (-11)