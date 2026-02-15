SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista definiu neste domingo (15) os últimos quatro times classificados para a próxima fase e também o segundo rebaixado à segunda divisão estadual. Corinthians, São Paulo, Santos e Capivariano se juntaram a Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa no mata-mata.

Já o Velo Clube, goleado pelo Santos por 6 a 0, caiu para a Série A e se juntará à Ponte Preta no descenso. O Corinthians avançou após vencer o São Bernardo, por 1 a 0. O São Paulo se garantiu com o triunfo sobre a Ponte Preta, por 2 a 1. E o Capivariano avançou após superar o Botafogo de Ribeirão Preto, 1 a 0.

A vitória do Santos marcou a estreia de Neymar na temporada após se recuperar de uma cirurgia. Ele não jogava desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O mata-mata terá os seguintes confrontos: Novorizontino (1º) x Santos (8º); Palmeiras (2º) x Capivariano (7º); Red Bull Bragantino (3º) x São Paulo (6º) e Portuguesa (4º) x Corinthians (5º).

As equipes vão se enfrentar em jogo único no próximo fim de semana, com mando de campo dos times de melhor campanha.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) fará amanhã, às 15h (de Brasília), um Conselho Técnico para definir os dias e horários das partidas.