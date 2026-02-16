SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil iniciou sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina no bobsled com a dupla formada por Edson Bindilatti e Luís Bacca fazendo o 24º melhor tempo no primeiro dia do classificatório, entre 26 competidores.

O trenó brasileiro alcançou o tempo combinado de 1min53s76, somadas as duas primeiras descidas na pista congelada de concreto do Sliding Center, em Cortina d'Ampezzo, e volta para mais ao menos mais uma volta na terça-feira (17), a partir das 15h (horário de Brasília).

As vinte melhores classificadas após as três primeiras voltas avançam à quarta e última volta, considerada a final.

Duplas da Alemanha fizeram os três melhores tempos, com a liderança de Johannes Lochner e Georg Fleischhaur, que marcaram 1min49s90.

"Isso é uma preparação de luxo para o nosso 'four man' [trenó com quatro homens]. Mas a gente ainda quer tentar fazer um bom resultado aqui amanhã nessas próximas descidas", afirmou o piloto Edson Bindilatti, baiano do pequeno município de Camamu que completa em Milão-Cortina sua sexta participação olímpica representando o país no bobsled.

Além da disputa com dois atletas, o Brasil também participa da prova com quatro homens por trenó, a partir do sábado (21), em que a expectativa é alcançar um resultado melhor.

A participação brasileira no bobsled começou nos Jogos de Inverno de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2002. Nos Jogos de Pequim, em 2022, o país conseguiu seu melhor resultado olímpico, avançando até às finais no 'four man', quando terminou com a 20ª colocação.