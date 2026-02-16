RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Anders Pettersson, presidente da Confederação Brasileira de Desporto na Neve (CBDN) acredita que a medalha de Lucas Pinheiro Bratheen vai ter reflexos para o país nos esportes de inverno.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, Lucas conquistou o ouro no slalom gigante ?primeira medalha da América Latina? e caiu na primeira descida no slalom.

"Essa medalha vai ter uma importância muito grande, eu diria que não só para os esportes de inverno, da neve, mas para o esporte brasileiro como um todo, que até agora o Brasil foi muito focado nos esportes de verão", disse, em entrevista ao Comitê Olímpica Brasileiro (COB).

Vai alavancar, vai abrir uma outra porta, mostra que o brasileiro também é talentoso nos esportes de inverno. Então é um marco, é um quebra-água que vai mostrar como nós vamos estar daqui para frente Anders Pettersson

Lucas é filho do norueguês Bjorn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro. Ele começou a competir pelo Brasil após rusgas com a confederação norueguesa responsável pela modalidade, principalmente no quesito comercial.

Lucas tem 20 pódios em etapas da Copa do Mundo (6 ouros, 9 pratas e 5 bronzes), sendo que oito destes foi após decidir defender as cores verde e amarela ?1 ouro, 5 pratas e 2 bronzes.

Ele foi também o primeiro a colocar o Brasil no topo do pódio em uma etapa de Copa de Mundo em esportes de inverno.