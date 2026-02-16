SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Bryan Silva Garcia, 33, do Itabirito, foi preso na tarde deste domingo (15) após uma confusão durante o desfile do bloco Baianeiros, no Bairro Castelo, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A informação foi publicada pelo G1 e confirmada pelo UOL.

O atleta, que tem passagens por Cruzeiro e América-MG, foi apontado como um dos envolvidos em uma confusão generalizada, segundo a Polícia Militar. Uma equipe da PM que fazia o policiamento no local ? na Avenida Altamiro Avelino Soares ? foi acionada para intervir.

Bryan afirmou aos policias que não responderia a perguntas. Ele tinha comportamento alterado e sinais de embriaguez, ainda de acordo com informações da PM.

Ele se dirigiu de forma agressiva aos policiais e acabou preso por desacato. Ele teria proferido palavrões e apontado o dedo na direção do rosto de um dos PMs, segundo a corporação.

Bryan teria resistido à prisão e acabou imobilizado e algemado.

Um militar foi atingido no rosto por um terceiro, que não foi identificado, sofreu um corte com sangramento e foi encaminhado a um hospital para atendimento médico.

O jogador foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Antes, foi levado para a UPA Santa Terezinha.

A Polícia Civil informou que Bryan foi liberado após assinar um termo de compromisso de comparecimento em audiência, que ainda será agendada pelo Juizado Especial Criminal.

Bryan foi o capitão do Itabirito no último sábado, na derrota por 7 a 2 para o Atlético-MG pela última rodada do Campeonato Mineiro. O time terminou na terceira colocação do grupo C e não avançou.

O lateral esquerdo tem 360 jogos, com 21 gols e 26 assistências. Além de Cruzeiro e América-MG, ele também defendeu Portuguesa, Ponte Preta e Vitória.

VEJA A NOTA DA POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu, por meio da Central Estadual do Plantão Digital, a ocorrência registrada pela PM na tarde desse domingo (15/2), no bairro Castelo, em BH. Um homem, de 33 anos, foi conduzido à delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de desacato e resistência. Ele assinou termo de compromisso de comparecimento em audiência, a ser agendada no Juizado Especial Criminal e, em seguida, liberado.