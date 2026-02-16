SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cauly é o novo jogador do São Paulo.

Na manhã desta segunda-feira, o Tricolor oficializou a chegada do meia. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

Cauly chega com um contrato de empréstimo até o final do ano. A operação custará 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 mi) ao clube do Morumbis.

O acordo ainda terá uma cláusula de renovação automática caso o jogador jogue 45 minutos e, ao menos, 25 partidas em 2026. O gatilho está avaliado em 2 milhões de euros (R$ 12,4 mi).