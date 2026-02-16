SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa e desfalcará o Corinthians nos próximos jogos.

O atacante teve uma contusão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O Alvinegro divulgou uma nota na tarde desta segunda-feira.

O Corinthians não divulga tempo de recuperação para o jogador, mas a tendência é que ele fique de fora entre 4 a 6 semanas.

Yuri se lesionou durante a vitória sobre o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Paulista, neste domingo. O triunfo classificou a equipe às quartas de final do Paulista.

Na próxima fase do Estadual, o Alvinegro enfrentará a Portuguesa. Data e hora serão divulgados nesta tarde.