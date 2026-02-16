SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista (FPF) divulgou nesta segunda (16) as datas e horários dos jogos das quartas de final do Paulistão. As partidas acontecem neste fim de semana.
Confira datas, locais e horários das quartas de final do Paulistão Casas Bahia 2026:
Sábado, 21 de fevereiro
18h30
Red Bull Bragantino x São Paulo
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
TNT e HBO Max
20h30
Palmeiras x Capivariano
Arena Crefisa Barueri, em Barueri
Record, CazéTV e HBO Max
Domingo, 22 de fevereiro
16h
Novorizontino x Santos
Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
TNT e HBO Max
20h30
Portuguesa x Corinthians
Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, em São Paulo
Record, CazéTV e HBO Max