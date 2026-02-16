SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista (FPF) divulgou nesta segunda (16) as datas e horários dos jogos das quartas de final do Paulistão. As partidas acontecem neste fim de semana.

Confira datas, locais e horários das quartas de final do Paulistão Casas Bahia 2026:

Sábado, 21 de fevereiro

18h30

Red Bull Bragantino x São Paulo

Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

TNT e HBO Max

20h30

Palmeiras x Capivariano

Arena Crefisa Barueri, em Barueri

Record, CazéTV e HBO Max

Domingo, 22 de fevereiro

16h

Novorizontino x Santos

Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

TNT e HBO Max

20h30

Portuguesa x Corinthians

Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, em São Paulo

Record, CazéTV e HBO Max