SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira (16), o Barcelona visitou o Girona, foi derrotado de virada por 2 a 1 e acabou ultrapassado pelos rivais na liderança da classificação.

Todos os tentos saíram no segundo tempo. Cubarsí abriu o placar para o Blaugrana, enquanto Lemar e Fran Beltrán viraram para o Girona. O gol da vitória veio aos 41 minutos.

O resultado foi ótimo para o Real Madrid, que enfim ultrapassou o Barcelona na ponta da La Liga. Os Blancos chegaram aos 60 pontos nesta rodada, enquanto os catalães estacionaram na tabela, com 58.

Já classificado às oitavas da Liga dos Campeões, o Barça tem o meio de semana sem compromissos. O time volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Levante, mais uma vez pela La Liga.

Como foi o jogo

O Barcelou dominou o primeiro tempo. O time criou volume, finalizou 12 vezes, acertou duas bolas na trave e desperdiçou chances claras com Raphinha e Yamal. Brasileiro, inclusive, sendo um dos melhores em campo.

Do outro lado, o Girona teve pouca posse e só duas finalizações, mas ainda assim levou perigo em duas jogadas com Vanat. Em uma delas, acabou parado por Joan García; na outra, perdeu ótima chance após furar arremate.

O principal lance, no entanto, foi justamente o último da etapa inicial: um pênalti. Yamal foi para a cobrança e mandou na trave. Equipes foram ao intervalo em 0 a 0.

O segundo tempo começou frenético. Aos 13, Cubarsí finalmente abriu o placar para o Barça, após cruzamento de Koundé. O zagueiro se antecipou à marcação e desviou, vencendo Gazzaniga e abrindo o placar.

Mas nem deu tempo de comemorar. Tsygankov insistiu em jogada pela ponta e conseguiu encontrar um cruzamento para a grande área. Lá estava Lemar, que viu a bola passar por Joan García e apenas teve o trabalho de empurrar para o gol. 1 a 1.

O Girona, então, passou a ter as melhores chances do jogo. E o castigo, aos 40 minutos, veio: Fran Beltrán recebeu bola na entrada da área, acertou arremate firme e venceu o goleiro Joan García.

Nos últimos instantes, caos total. Joan García se mandou para o ataque, e o Barça arriscava o abafa.

Ainda deu tempo, praticamente no último lance do jogo, de o Girona ter um expulso. Joel Roca interrompeu contragolpe de Yamal e cometeu uma entrada dura no espanhol. Recebeu cartão vermelho direto.

Mas não dava tempo de mais nada: vitória do Girona -e um novo líder na Espanha. 2 a 1.