RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, e está classificado às semifinais do Carioca.
Os gols tricolores foram de Savarino, Canobbio e Ganso. Foi o primeiro gol de Savarino pelo Flu. Ricardo Sena descontou para o Bangu, em uma falha do zagueiro Freytes, único vaiado no jogo.
O tricolor agora enfrenta o Vasco em jogos de ida e volta para definir qual dos dois irá para a final.
Será o reencontro entre Flu e Vasco após as semifinais da Copa do Brasil do ano passado, quando o cruz-maltino levou a melhor.
A próxima fase do mata-mata já será no fim de semana. Fluminense x Vasco provavelmente será no sábado, no Maracanã, diante da impossibilidade do Flamengo de jogar contra o Madureira nesse dia.
Calmaria inicial
O Fluminense fez um jogo muito tranquilo com o Bangu. O primeiro tempo demorou a engrenar, mas com o time de Zubeldía sendo pouquíssimo incomodado.
O trabalho era achar espaço na defesa adversária. John Kennedy até teve uma boa chance no início, mas o Flu voltou a assustar mesmo novamente quando vez o gol.
E que gol.
A jogada de Savarino pelo lado esquerdo da área teve um drible curto na marcação e uma batida no canto do goleiro que mostra a qualidade dele.
O 1 a 0 veio aos 35 minutos do primeiro tempo e abriu o portal. Quatro minutos depois, lá estava Canobbio comemorando o 2 a 0.
No caso do uruguaio, a finalização que resultou no gol, após batida de escanteio, contou com um desvio no meio do caminho que tirou completamente a chance de defesa do goleiro Bruno.
Por capricho, Bernal não fez o terceiro. Seria mais um golaço logo em seguida, depois de um chutaço de fora da área. Explodiu no travessão.
Mais gols e o único vaiado
Pelo primeiro tempo, já se via a fragilidade do Bangu. O segundo tempo foi, então, um passatempo para o Fluminense.
Diante de um adversário inferior, Zubeldía se deu ao luxo de só colocar Lucho Acosta e Kevin Serna durante o segundo tempo.
Foi justamente da cabeça de Serna, já aos 27 minutos, que a chance mais clara do segundo tempo aconteceu, após cruzamento de Guga na medida. De novo, o travessão impedindo mais comemorações do Flu.
Mas tudo tem limite, inclusive a sorte do Bangu. Santi Moreno foi derrubado pelo goleiro na área. Coube a Ganso cobrar o pênalti, fazer o terceiro e selar a vitória tricolor. Antes do jogo, ele recebeu uma homenagem pelos 300 jogos com a camisa do Flu.
O enredo tricolor só não tirou nota 10 porque o Bangu diminuiu, com Ricardo Sena, após falha de Freytes. Foi a deixa para a torcida vaiar o zagueiro.
Ficha técnica
Fluminense 3 x 1 Bangu
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Data/hora: 16/2/2026, às 18h
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)
Assistentes: Gustavo Mota Correia e Gustavo Mota Correia
Cartões amarelos: Patryck Ferreira, Dudu (Bangu)
Gols: Savarino, 35'/1ºT (1-0); Canobbio, 39'/1ºT (2-0); Ganso, 34'/2ºT (3-0); Ricardo Sena, 37/'2ºT (3-1)
Fluminense: Fábio, Guga, Ignacio, Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli (Lucho Acosta) e Ganso (Otávio); Savarino (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Serna). Técnico: Luís Zubeldía
Bangu: Bruno, Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca (Ricardo Sena); Dioguinho (Pedro China), Mauro Silva (Kauan Guilherme), Walber Sibito (Luizinho) e Garrinsha (Zarú); Patryck Ferreira. Técnico: Tinoco