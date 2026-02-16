RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - João Fonseca estreou no Rio Open com vitória e quebrou o gelo na temporada ? até então, tinha dois jogos e duas derrotas. O triunfo aconteceu nesta tarde, na chave de duplas, em atuação ao lado de Marcelo Melo.
Os brasileiros venceram a parceria formada pelo argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, com duplo 6/4.
"Quando a gente joga, a gente fica brincando. Como ele 'voleia' muito bem, quando estou jogando e aceito o voleio, é osmose, porque estou tirando dele. E a mesma coisa com a (minha) direita, que ele fica brincando que quando ele acerta, tipo agora, ele falou osmose quando a gente ganhou", disse João Fonseca, ao sportv, sobre a dupla com o experiente Marcelo Melo.
João Fonseca volta à quadra amanhã, na estreia no torneio de simples. Ele vai enfrentar o também brasileiro Thiago Monteiro, que passou pelo qualifying.
A dupla adversária das quartas de final sairá do confronto entre a parceria formada pelo equatoriano Gonzalo Escobar e Jean Rojer contra os argentinos e Máximo González e Andrés Molteni.
Mudança em cima da hora
O duelo teve uma mudança momentos antes do começo da partida. O francês Alexandre Muller, que atuaria ao lado do bósnio Damir Dzumhur, precisou se retirar do torneio devido a uma distensão muscular.
Filho de campeão da Copa
Uma curiosidade que envolveu esta partida é que o tenista Roman Burruchaga é filho de Jorge Burruchaga, campeão da Copa do Mundo de 1986 pela Argentina.
Como foi o jogo
Fonseca e Melo atuaram na quadra Guga Kuerten, a principal do Rio Open, e contaram com o apoio da torcida, que marcou boa presença e explodia a cada ponto.
O primeiro set foi equilibrado, com as duplas alternando bons momentos com alguns erros mais bobos. A parceria brasileira, porém, aos poucos, foi mostrando mais consistência e conseguindo virar bolas importantes. Fonseca e Melo aproveitavam a pausa entre os games para conversar e acertar o entrosamento em quadra.
Neste ritmo, os brasileiros conseguiram abrir vantagem na reta final e fecharam em 6 a 4.
O segundo set teve início com ritmo parecido. Os brasileiros venceram o primeiro game, mas a dupla adversária logo empatou ? contando com falhas do time verde e amarelo. A virada de Burruchaga e Pellegrino aconteceu no terceiro game e a vantagem foi ampliada posteriormente.
João Fonseca e Marcelo Melo reagiram, venceram novo game, chegaram ao empate e viraram o set para 4 a 3. Após o "lá e cá", o jogo voltou ao equilíbrio, mas os brasileiros fecharam, novamente, em 6 a 4, concretizando a vitória na estreia.