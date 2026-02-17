SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar em casa é sempre muito bom. O time compete diante da sua torcida, nas dependências do seu clube e usa isso a seu favor. Nos esportes coletivos, o fator casa é muitas vezes uma vantagem para as equipes.

Um caso famoso é o Corinthians e seu alto aproveitamento na Neo Química Arena, já no NBB, este ano outro time da capital paulista, tem se destacado em casa, o Pinheiros.

A equipe azul e preta tem 12 vitórias e apenas uma derrota no Ginásio Henrique Vilaboim, além disso, teve sua torcida como combustível no Super 8, quando virou pra cima de Paulistano e Franca nas quartas e semi, respectivamente. A final também foi lá e a casa estava cheia, porém, o Minas levou a melhor.

O aproveitamento apenas no NBB é de 92,3% dos pontos disputados em casa, o melhor neste aspecto em toda a liga.

O time costuma ter as arquibancadas cheias em seus jogos, utilizando-se muito bem do seu clube social, com muitos sócios indo aos jogos, mas muitos fãs da modalidade ou do time também são frequentes no Henrique Vilaboim e acabam torcendo para eles.

A única derrota em casa registrada nesta fase de classificação até aqui foi justamente na estreia contra o atual campeão Franca pelo placar de 87 a 69. Derrota que foi devolvida no Duper 8.

Entre grandes jogos e resultados no Henrique Vilaboim, estão a vitória por 83 a 67 no Flamengo, o 109 a 80 no Corinthians e 70 a 64 no Brasília. Atualmente, a posição do Pinheiros na fase de classificação deixa o time como mandante em boa parte dos play-offs e como já visto nesta temporada, isso pode ser uma vantagem e tanto para o clube.