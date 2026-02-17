SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen tem direito a receber uma premiação em dinheiro pela conquista. Os valores foram definidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) antes de Paris-2024.

O esquiador garantiu o ouro no último sábado (14), no slalom gigante do esqui alpino. Com a conquista, Lucas embolsará R$ 350 mil.

O repasse do COB é feito a todos os atletas brasileiros que subirem ao pódio. A premiação é de R$ 210 mil para os medalhistas de prata e de R$ 140 mil para os de bronze.

Em caso de mais de uma medalha, os atletas recebem por cada prova. Para modalidades em grupo (dois a seis atletas) ou coletivas (sete atletas ou mais), o valor é maior, mas é dividido entre todos os atletas da equipe.

A quantia aumentou em 40% em relação ao último ciclo olímpico (Tóquio-2020 e Pequim-2022), segundo o COB divulgou na época em que definiu os valores.

CONFIRA TODOS OS VALORES:

Individual: Ouro - R$ 350 mil; Prata - R$ 210 mil; Bronze - R$ 140 mil

Grupo: Ouro - R$ 700 mil; Prata - R$ 420 mil; Bronze - R$ 280 mil

Coletiva: Ouro - R$ 1,05 milhão; Prata - R$ 630 mil; Bronze - R$ 420 mil