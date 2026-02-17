O Athletic anunciou nesta terça-feira (17) o desligamento do técnico Rui Duarte após o rebaixamento para o Módulo II do Campeonato Mineiro. A rescisão contratual foi feita em comum acordo, segundo comunicado oficial divulgado pelo clube. Também deixam a equipe os integrantes da comissão técnica Neca Fernandes e Frederico Carmo.

A queda foi confirmada no último domingo (15), após empate em 1 a 1 com a Tombense, na Arena Sicredi, na rodada final da primeira fase do Estadual. Com a campanha, o Esquadrão de Aço não conseguiu evitar o retorno à segunda divisão do futebol mineiro.

Em nota, o Athletic informou que não fará declarações sobre o rebaixamento neste momento e que deve se pronunciar com mais detalhes após a definição do novo treinador. A diretoria afirmou ainda que já trabalha na escolha do substituto.

Rui Duarte havia assumido o comando do clube em junho de 2025, com a missão de evitar a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série B, dirigiu a equipe em 27 partidas, com 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, além de 35 gols marcados e 36 sofridos. O Athletic garantiu a permanência na última rodada e disputará novamente a competição nacional em 2026.

No Campeonato Mineiro em 2026, o desempenho foi insuficiente. Em oito jogos, o time somou uma vitória, quatro empates e três derrotas. Foram sete gols marcados, 13 sofridos e saldo negativo de seis, números que culminaram no rebaixamento.

Tags:

Athletic Club | Mineiro | Saída | tecnico