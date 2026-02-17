SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa disputa apertadíssima no início e com resultado surpreendente, a equipe masculina italiana deixou para trás os norte-americanos e levou o ouro na prova de perseguição na patinação de velocidade dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina.

A equipe norte-americana é a detentora do recorde mundial da prova, com 3min32.49, alcançado em novembro passado em Salt Lake City. Nesta terça (17), porém, marcaram 3min43.71. A Itália fez 3min39.20, quase 5 segundos à frente dos recordistas. A torcida presente no estádio de patinação de Milão vibrou muito com a conquista italiana.

Na versão feminina, também uma certa surpresa. A equipe do Canadá ultrapassou a da Holanda no fim da prova e levou o ouro, com o tempo de 2min55.81, menos de um segundo à frente das holandesas (2min56.77). As japonesas ficaram com o bronze, com 2min58.50.

A primeira medalha de ouro no 14° dia dos ficou com a Noruega, que continua em primeiro no quadro de medalhas.

Jens Luraas Oftebro terminou em primeiro lugar no combinado nórdico Gundersen individual de pista longa/10 km, com o tempo de 24min45.0. A prata foi para o austríaco Johannes Lamparter, com 24min50.9. O finlandês Ilkka Herola, com 24min59.8, conquistou o bronze.

Nesse combinado nórdico, os atletas participam de duas modalidades: o salto em esqui e o cross-country. A primeira é o salto em esqui, na qual eles descem em grande velocidade por uma rampa (a rampa de "pista longa" do Predazzo Ski Jumping Stadium tem141 metros; a "normal" tem 107 metros), saltam e buscam percorrer a maior distância no ar antes de tocar o chão. Essa distância e o estilo do salto, avaliado por cinco juízes de diferentes nacionalidades, geram a pontuação que vai determinar a ordem e o tempo de largada dos competidores no cross-country.

No salto, o japonês Ryota Yamamoto ficou em primeiro lugar e conquistou o direito de largar à frente dos concorrentes. Ele saltou 136,5 metros e alcançou 150 pontos. Oftebro ficou na quinta colocação, com um salto de 132,5 metros e 144,6 pontos. Cada ponto de diferença abaixo da pontuação do líder gera 4 segundos de atraso na largada do atleta. Assim, Oftebro, com 5,4 pontos a menos que Yamamoto, largou 22 segundos após ele. O japonês terminou a prova na 15ª colocação, 2min24.4 após o norueguês. Na quarta (11). Oftebro já havia conquistado o ouro na competição de pista curta.

A equipe francesa no biatlo de revezamento 4 x 7,5 km masculino deu ao país a quinta medalha de ouro. O time formado por Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet e Éric Perrot chegou à frente dos noruegueses (prata) e dos suecos (bronze).

A única participação do Brasil nesta terça foi no bobsled de dupla masculina. Edson Bindilatti e Luís Bacca ficaram na xxxxª posição.