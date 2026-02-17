SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Bruno, 41, acertou contrato e vai jogar no Vasco-AC.

O goleiro compartilhou uma postagem com o acerto em suas redes sociais. Ele também compartilhou fotos ao lado de dois jogadores do Vasco-AC. Até o momento, o clube não anunciou a contratação de Bruno.

Quatro jogadores do clube são investigados pelo estupro de duas mulheres. Segundo a Polícia Civil, um foi preso em flagrante no último sábado, e a prisão foi convertida em preventiva. Ontem, foi expedido o mandado de prisão preventiva aos outros três investigados.

Em nota, o Vasco-AC afirmou que "adotou medidas administrativas internas para apuração dos fatos e permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades". O clube ainda declarou que "não compactua com qualquer forma de violência e adotará as medidas cabíveis, no âmbito interno, conforme o andamento das investigações".

O Vasco-AC joga nesta semana pela Copa do Brasil. Ele encara o Velo Clube, quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena da Floresta (AC), pela primeira fase da competição. O duelo será em jogo único.

Bruno ainda não foi registrado no BID. Ele precisa ser inscrito para poder atuar na quinta-feira.

Será a segunda passagem do goleiro pelo time acreano. Ele disputou o segundo turno do Campeonato Acreano de 2020 e também na Série D do Brasileirão.

Bruno está em liberdade condicional

O goleiro Bruno Fernandes foi condenado em 2013 a 23 anos e 1 mês de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de sua ex-namorada, Eliza Samudio, desaparecida em junho de 2010. A modelo, mãe do filho do goleiro, foi assassinada em Minas Gerais, mas seu corpo nunca foi encontrado.

O atleta obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.

Leia a nota do Vasco-AC sobre o caso de estupro

A Associação Desportiva Vasco da Gama (AC) tomou conhecimento de informações divulgadas publicamente indicando o envolvimento de atletas vinculados ao clube em ocorrência sob apuração pelas autoridades competentes.

Diante da seriedade do assunto, a instituição informa que adotou medidas administrativas internas para apuração dos fatos e permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades.

O clube reafirma seu compromisso com a integridade, o respeito e a observância das normas, ressaltando que qualquer conclusão sobre responsabilidade depende da apuração oficial, com garantia do devido processo legal.

Ao mesmo tempo, a Associação esclarece que não compactua com qualquer forma de violência e adotará as medidas cabíveis, no âmbito interno, conforme o andamento das investigações.

Por respeito às pessoas envolvidas e ao curso das apurações, a Associação não fará comentários adicionais neste momento.

Atualizações serão divulgadas exclusivamente por canais oficiais.