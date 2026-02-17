SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O campeão olímpico Lucas Pinheiro Braathen exaltou seu "superpoder" após conquistar o ouro no slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.

Se essa medalha de ouro representa alguma coisa, que seja isto: a sua diferença é o seu superpoder-acredita nela. Lucas Pinheiro, no Instagram

Lucas agradeceu a familiares, ídolos e até adversários após a conquista do ouro inédito para o Brasil. Foi a primeira medalha verde-amarela na história da competição.

O esqui pode ser um esporte individual, mas foi preciso um exército para escrever esta história. [...] Obrigado por me permitirem ser quem eu sou e por me deixarem perseguir meus sonhos do meu jeito.

Lucas receberá R$ 350 mil do Comitê Olímpico do Brasil (COB) por subir no lugar mais alto do pódio. O repasse é feito a todos os atletas brasileiros que subirem ao pódio. A premiação é de R$ 210 mil para os medalhistas de prata e de R$ 140 mil para os de bronze. O valor não é taxado pelo governo brasileiro.

O campeão olímpico não compete mais, mas a delegação brasileira tem programação até o último dia dos Jogos, no domingo. Amanhã, o Brasil tem representantes no classificatório do sprint por equipe livre no esqui cross-country e no esqui alpino feminino.