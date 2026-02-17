SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O patinador Ilia Malinin (EUA) se manifestou nas redes sociais quatro dias após protagonizar uma zebra e ficar sem medalha na disputa masculina da patinação artística. O norte-americano foi o oitavo colocado após apresentação com duas quedas.

Malinin afirmou que "aqueles que parecem ser os mais fortes podem estar travando batalhas invisíveis". A postagem no Instagram ainda conta com um vídeo que mostra momentos de glória e também frustração do patinador.

O atleta citou uma "pressão intransponível" e que "o medo atrai a mente para a escuridão". O patinador disse também que "tudo se acumula à medida que estes momentos passam diante dos teus olhos, resultando num acidente inevitável".

Ele usou a hashtag "saúde mental" na postagem, mas não deixou claro se está enfrentando algo relacionado à questão.

Malinin ainda prometeu um anúncio para este sábado, dia 21. Nesta data acontece a exibição de gala da patinação artística que, segundo a imprensa norte-americana, terá Ilia Malinin.

Pressão olímpica

O norte-americano admitiu que não estava pronto para lidar com a visibilidade olímpica: "Tantos olhos, tanta atenção. Isso realmente pode te afetar se você não estiver pronto. Esse pode ser um dos erros que cometi, eu não estava pronto para lidar com isso", contou hoje ao Today, programa da emissora norte-americana NBC.

Malinin apontou que a experiência deste ano o ajudará na preparação para os Jogos de Inverno de 2030: "Não saiu do jeito que eu queria. O que posso fazer é aprender com os erros. Espero ter uma abordagem diferente nos próximos Jogos", completou.