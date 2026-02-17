SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida de ida do playoff da Champions League entre Benfica e Real Madrid foi interrompida por alguns minutos nesta terça-feira (17), em Lisboa, após o atacante Vinicius Junior denunciar ter sido alvo de insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni. O time espanhol venceu por 1 a 0.

O brasileiro marcou o único gol do jogo aos cinco minutos do segundo tempo, com um chute de direita, e na comemoração provocou torcedores no Estádio da Luz. A reação gerou discussão com jogadores do Benfica e resultou em cartão amarelo aplicado pelo árbitro francês François Letexier.

Antes da retomada da partida, Vinicius se dirigiu ao árbitro e apontou para Prestianni ao relatar o episódio. Letexier interrompeu o jogo por alguns minutos, mas determinou o reinício sem aplicar outras sanções disciplinares.

Na reta final do jogo, o brasileiro também foi alvo de objetos atirados pela torcida do Benfica enquanto tentava cobrar um escanteio.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 25, na Espanha.