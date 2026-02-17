SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro João Fonseca conquistou sua primeira vitória na temporada nesta terça-feira (17) ao estrear com triunfo no Rio Open. O carioca superou o cearense Thiago Monteiro por 7/6 (7-1) e 6/1, em 1h33 de partida.

Foi o primeiro resultado positivo de Fonseca em 2026. Fora dos torneios de Brisbane e Adelaide por causa de uma lesão nas costas, o número 38 do mundo havia sido eliminado nas estreias do Australian Open e do ATP de Buenos Aires. Sua última vitória até então havia ocorrido no Masters 1000 de Paris, em outubro do ano passado.

Apesar da clara maioria do público apoiar Fonseca, que atuou em sua cidade natal, o ambiente no estádio foi respeitoso com os dois tenistas. Monteiro também recebeu manifestações de incentivo e foi bastante aplaudido na entrada e na saída da quadra.

Foi o primeiro confronto entre os dois em um torneio da ATP. Eles têm 12 anos de diferença. Fonseca, 19, está na 38ª posição do ranking, enquanto Monteiro, 31, é o 208º.

Nas oitavas de final, João Fonseca enfrentará o peruano Ignacio Buse, atual 91º do ranking, que eliminou o brasileiro Igor Marcondes (237º).