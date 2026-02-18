SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As esquiadoras brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera terminaram a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina com a 21ª colocação na disputa feminina por equipes do sprint no esqui cross-country, no Tesero Cross-Country Skiing Stadium.

Com o resultado, a dupla ficou fora da final, para a qual avançaram apenas as 15 melhores classificadas.

Foi o melhor desempenho do país na prova. Na participação anterior, em Pequim-2022, a dupla formada por Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão terminou na 23ª posição.

"A 21ª é uma excelente colocação, a melhor que o Brasil já teve em revezamento. É difícil, mas é gostoso. Feliz de termos feito um bom tempo na prova", declarou Bruna Moura após a competição.

A dupla brasileira completou o percurso com o tempo combinado de 7min37s26, a 22s95 da zona de classificação.

"Estou muito feliz de mais uma vez representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e pela prova de hoje, foi a melhor do Brasil em dupla", afirmou Eduarda.

As duas haviam feito sua estreia em Milão-Cortina no dia 10, na fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country. Eduarda Ribera chegou na 73ª posição, enquanto Bruna Moura terminou em 76º lugar ?apenas as 30 mais rápidas avançavam às finais.

Elas voltaram a competir no dia 12, nos 10 km do esqui cross-country. Bruna foi a 99ª colocada; Eduarda teve problemas durante o percurso e não completou.