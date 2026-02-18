SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Puma lidera a lista de fornecedores de material esportivo entre os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão.

No entanto, isso só foi possível por que a empresa alemã pagou uma compensação milionária ao Palmeiras ?o primeiro clube que fechou patrocínio com a Puma.

Hoje, a Puma tem quatro clubes que disputam a Série A do Brasileiro: Palmeiras, Bahia, Red Bull Bragantino e Fluminense. A Adidas (Flamengo, Cruzeiro e Inter) e a Nike (Corinthians, Vasco e Atlético-MG) seguem logo atrás com três clubes cada.

Um dos motivos que fez o Palmeiras escolher a Puma em 2019, o primeiro ano na parceria, foi justamente a exclusividade no país ?que não existe mais.

Em julho do ano passado, Palmeiras e Puma renovaram até o fim de 2028, e a empresa alemã pagou uma compensação milionária (não revelada) para essa exclusividade acabar. Dessa forma, a Puma conseguiu avançar nos acordos com outros clubes e se tornou a principal no Brasileirão.

O Palmeiras não vê problema em fim da exclusividade. O novo acordo entre as partes rende mais de R$ 40 milhões por ano ao Alviverde, valor bem superior ao que os outros clubes recebem.

"Estamos muito felizes com a sequência da Puma como parceira de materiais esportivos do Palmeiras. Trata-se de uma empresa que vem demonstrando grande comprometimento e respeito com o nosso clube", disse Leila Pereira após renovação com a Puma.

A direção palmeirense está satisfeita com a parceria com a Puma. As camisas lançadas pela marca tiveram boa aceitação da torcida, e o clube tem visto a exposição de sua marca no exterior ?a campanha do lançamento das camisas dos times da Puma no Mundial de Clubes causaram impacto positivo.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Arena Barueri.