SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Benfica e Real Madrid, nos playoffs da Liga dos Campeões, foi paralisada após Vinicius Júnior acusar Gianluca Prestianni de racismo. Depois do ocorrido, ex-jogadores se manifestaram sobre o caso e saíram em defesa do brasileiro.
Ídolo do Arsenal se manifesta. Comentarista no programa CBS Sports Golazo, o ex-atacante Thierry Henry refletiu sobre o racismo no futebol e criticou o argentino. "Posso me relacionar com o que o Vinícius Junior está passando. Isso aconteceu comigo muitas vezes no campo", iniciou o francês, que foi carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2006.
"Fui acusado de procurar desculpas depois de um jogo, quando isso aconteceu comigo. Às vezes, você se sente solitário porque vai ser sua palavra contra a dele. E então, porque nós não sabemos o que o Prestianni disse, porque ele foi muito corajoso, porque ele colocou a camisa dele sobre a boca, para ter certeza de que nós não iríamos ver o que ele disse. Então, claramente, você já parece suspeito", disse Thierry Henry, sobre a acusação de racismo de Vini Jr.
Para o francês, a reação do atacante brasileiro diz que algo errado aconteceu. "Então vamos ter que esperar para ver o que foi dito, porque ainda não sabemos. Vinicius pode nos dizer seu lado, e Prestianni eu tenho certeza que não vai nos dizer o que ele disse. Porque eu vi que Kylian Mbappé o confrontou e ele disse que não falou nada", afirmou.
"Eu estive lá. O juiz também me disse que eu não posso fazer nada sobre isso. Como você pode ver, eles não poderiam fazer nada sobre isso. Eles vão ver as pessoas para tentar ver o que eles podem fazer sobre isso, porque eles não sabem o que aconteceu, o que foi dito. Eles não podem tomar ação. Mas vamos ver o quão grande homem Pristtiani é. Diga-nos o que você disse. Você deve ter dito algo, porque você não pode ir e dizer para o Mbappé depois, eu não disse nada. O que você quer dizer? Eu não disse nada. Então você cobre a boca por quê? Você está resfriado?", disse Thierry Henry.
Ex-lateral de Manchester City, Fiorentina e Aston Villa, o inglês Micah Richards chamou Prestianni de 'covarde' e lamentou que Vini esteja 'desamparado'. "Eu não fui abusado racialmente no campo, mas eu fui abusado racialmente fora do futebol", disse.
"Então isso é a coisa que mais dói. E talvez nunca saibamos se ele fez ou não, porque pode não ter a evidência para isso, mas eu sinto por Vinicius Junior nessa situação, porque ele está desamparado", falou Micah Richards, ex-lateral da seleção inglesa, no CBS Sports Golazo.
SEEDORF CRITICA MOURINHO
O técnico do Benfica, José Mourinho, criticou a comemoração de Vini Jr e afirmou que o atacante do Real acabou com o jogo. "Uma coisa é o que Vinicius diz, outra coisa é que diz o Prestianni. São coisas completamente diferentes", iniciou.
Aquilo que eu disse ao Vinicius de modo independente, não defendendo a minha dama (Benfica), é: quando se faz um gol daqueles, sai em ombros, não se vai mexer com o estádio ou mexer com o coração de um estádio, que é o estádio adversário. Como dizem na Espanha, quem marca um gol daqueles corta o rabo, corta a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo.José Mourinho, técnico do Benfica
Clarence Seedorf, ex-meia do Milan, Real Madrid e que jogou no Brasil pelo Botafogo, discordou do 'Special One'. "Ele mencionou que Vinicius, onde quer que vá, essas coisas acontecem. Então, na verdade, ele está dizendo que é aceitável quando Vinicius o provoca, que é aceitável ser abusivo e racista. E eu acho isso muito errado", disse, na transmissão do Prime Video no Reino Unido.
ENTENDA O CASO
Vinícius Júnior abriu o placar aos 4 minutos do 2º tempo com um golaço e comemorou com uma dancinha na bandeirinha de escanteio, perto da torcida do Benfica ?os torcedores do time da casa jogaram objetos no campo, e os atletas do time português se revoltaram com a comemoração.
O árbitro deu um cartão amarelo para o atacante, que batia boca com Prestianni, jogador do Benfica. Logo depois, o camisa 7 depois acusou o argentino de racismo.
Nas imagens é possível ver que Prestianni colocou a camisa na frente da boca durante a discussão, antes de o brasileiro correr em direção ao árbitro ?de costas para o lance? dizendo que foi chamado de "macaco".
O árbitro ativou o protocolo de racismo. Ele fez o gesto em forma de "X" para denunciar o caso ao estádio. Depois disso, a partida recomeçou a ninguém foi punido.