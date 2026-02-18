(UOL/FOLHAPRESS) - Convocação para seleção e eleito destaque do mês de janeiro, assim está sendo o ano até aqui para Georginho de Paula.

O ala do Franca é considerado por muitos um dos melhores, senão o melhor jogador de basquete no Brasil e os números ajudam a explicar isso.

No recorte apenas da semana pré-carnaval, o jogador teve média de 19 pontos, 11 rebotes, sete assistências e 31 de eficiência. Esses números foram conquistados não apenas com muita qualidade no ataque, seja em passes ou arremesses, mas também na defesa, com muitos rebotes sendo defensivos. Outro ponto de destaque é sua velocidade na transição, ajudando o time.

Essas atuações ajudaram o Franca, atual tetracampeão da liga, a assumir a liderança da fase de classificação. Neste ano, ele ultrapassou os 20 pontos em três jogos, sendo que contra o União Corinthians, ele fez 31 pontos, melhor marca da carreira.

Não à toa, o treinador da Seleção Brasileira, Aleksandar Petrovic, tem ele como homem de confiança. Contra o Chile em jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete, Georginho foi o cestinha no primeiro jogo com 16 pontos e no segundo foi o mais eficiente, tendo 17 pontos, sete rebotes e três assistências.

Perigoso para adversários no Brasil e no exterior, o atleta é um dos diferenciais do Franca e pode ajudar muito a equipe na briga pelo penta do NBB e bi das Américas, além de ser protagonista da seleção na busca pela classificação para o Mundial.