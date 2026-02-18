SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou quatro renovações de contrato em três dias para encaminhar a permanência de peças-chave do atual elenco.

UMA ATRÁS DA OUTRA

O ano de 2026 marca um possível fim de ciclo para importantes figuras do atual elenco. Mas algumas já vão tendo estadia no Morumbis ampliada.

Marcos Antônio é a mais recente delas. Como o UOL revelou, o jogador chegou a um acordo verbal com o clube e assinará, nos próximos dias, novo contrato até dezembro de 2030. Todas as conversas vêm sendo lideradas pelo executivo de futebol, Rui Costa.

Situação similar à do zagueiro Sabino, que também entrou em acordo para estender seu atual vínculo, que expira em dezembro. O defensor assinará nesta semana até 2027.

Luciano, por sua vez, já até assinou. O camisa 10, que também tinha acordo apenas até dezembro, estenderá contrato até o fim de 2028, com uma cláusula de renovação automática para 2029 em caso do cumprimento de metas ?ou seja, novo contrato pode chegar a três temporadas. Clube prepara um anúncio 'caprichado'.

Por fim, Negrucci também renovou. O volante cria da base, que já podia assinar um pré-contrato com outra equipe desde o mês passado, terá vínculo até 2030, também com uma cláusula de extensão por mais um ano atrelada a metas.

Com exceção de Marcos Antônio, os três faziam parte de um grupo de atletas com contratos se encerrando nesta temporada. Lucas e Calleri também estão na lista, mas devem ter conversas adiadas para o decorrer do ano.