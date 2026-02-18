SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acusado de racismo por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0, nesta terça-feira (17), pela Champions, o argentino Gianluca Prestianni já interessou ao clube espanhol.

QUEM É PRESTIANNI?

Prestianni tem 20 anos e é natural de Ciudadela, na Argentina. Ele foi revelado pelo Vélez Sarsfield e era considerado uma grande promessa no futebol argentino.

A expectativa era tanta que ele entrou na mira do Real Madrid em 2022. Segundo a imprensa espanhola, o clube fez sondagens e buscou informações sobre a então joia da base do Vélez, mas não avançou nas conversas.

Prestianni é o jogador mais jovem a jogar profissionalmente pelo Vélez. Em 2022, ele tinha 16 anos, 3 meses e 23 dias quando entrou em campo no jogo contra o Independiente, pela Libertadores.

O atacante já foi agredido pela torcida do Vélez e ameaçado de morte. Em 2023, em meio à má fase do clube, torcedores atacaram os jogadores e trocaram agressões com alguns deles. Prestianni e sua família receberam ameaças de morte, e o atleta pediu para ser negociado.

Ele chegou ao Benfica em 2024. O clube português pagou 9 milhões de euros (R$ 55,7 milhões) ao Vélez para contratar o ponta. Prestianni tem 45 jogos disputados pela equipe principal dos Encarnados e marcou três gols.

O jogador tem apenas um jogo pela seleção principal da Argentina. Ele fez sua estreia defendendo a Albiceleste em novembro do ano passado, em amistoso contra Angola. Antes, teve destaque nas equipes sub-17 e sub-20.

ACUSAÇÃO DE RACISMO

Prestianni foi acusado de cometer insultos racistas direcionados a Vini Jr. O brasileiro afirmou ao árbitro François Letexier que teria sido chamado de "macaco" pelo argentino do Benfica.

A ofensa teria acontecido após o gol do brasileiro na vitória por 1 a 0 do Real Madrid. Após o tento, ele dançou na frente da torcida do Benfica, foi atingido por objetos e discutiu com Prestianni.

As imagens mostram que o argentino cobriu a boca com a camisa durante a discussão. Logo após isso, Vini Jr. correu em direção ao árbitro, que ativou o protocolo contra o racismo, cruzando os braços, em forma de "X". O jogo seguiu normalmente pouco depois.

Vini Jr. se manifestou nas redes sociais após o jogo. "Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos", escreveu o brasileiro.

Prestianni se defendeu da acusação. "Quero aclarar que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr que, lamentavelmente, interpretou mal o que acredita ter escutado. Jamais fui racistas com alguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid", disse o argentino.

Jogadores do Real Madrid, CBF e ex-atletas manifestaram apoio a Vini Jr. após a acusação de racismo. "Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho", escreveu a CBF.