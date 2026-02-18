SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira fase da Copa do Brasil começou nesta terça-feira (17) e conta com a presença de alguns clubes com nomes e histórias curiosas. O UOL mostra algumas delas.

SABIA DESSAS?

O Laguna-RN é um time vegano. O time que estreia na Copa do Brasil não tem carne ou qualquer produto derivado dos animais em suas refeições. Isso não significa que os jogadores ou funcionários sigam o veganismo. A regra vale apenas para alimentação dentro do clube.

O Tirol-CE tem ligação com uma rede de farmácias. O time cearense surgiu como Grêmio Recreativo Pague Menos, em 2011. A mudança para o nome atual veio somente em 2022, mas a relação segue a mesma.

O Monte Roraima tem o nome inspirado em um ponto turístico homônimo. A formação geológica fica localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. O clube, entretanto é de Boa Vista, capital do estado, e foi fundado há apenas três anos.

O Maguary tem o mesmo nome, mas não há relação com a marca de sucos. O clube é de Bonito (PE), e a principal fábrica de bebidas fica em Aracati (CE). A inspiração para o nome do time -assim como para o escudo? foi o pássaro Maguari, que vive em algumas partes do Brasil e em alguns outros países da América do Sul, como Venezuela, Suriname e Guiana.

A primeira fase tem um Vasco, mas não é o do Rio de Janeiro. O Cruzmaltino que entra em campo nesta etapa fica localizado em Rio Branco, no Acre. Fundado em 1952, o clube foi batizado em homenagem ao homônimo carioca e tem escudo e uniforme muito parecidos. A mudança fica só no nome completo: o time do Rio se chama Clube de Regatas Vasco da Gama, enquanto o acreano é Associação Desportiva Vasco da Gama.

O Bragantino-PA é outro homônimo de um time da Série A na Copa do Brasil. Diferentemente do Vasco-AC, o nome não é uma "homenagem" ao Bragantino paulista. O clube paraense fica na cidade de Bragança e, por isso, leva esta alcunha.

O Porto vai jogar a Copa do Brasil, mas não se assuste, não é o português. O Porto Sport Club é um clube da cidade de Porto Seguro, na Bahia, e foi fundado apenas há dois anos. Ele leva este nome em homenagem à cidade baiana.

Estamos no verão, mas a Copa do Brasil já está em clima de Primavera ? e em dose dupla. A competição conta com dois times que levam o nome da estação mais florida do ano. O Primavera-SP fica na cidade de Indaiatuba, e o Primavera-MT leva a alcunha graças à sua cidade de origem: Primavera do Leste.

COMO FUNCIONA A 1ª FASE

Ao todo, 28 times jogam a primeira fase da Copa do Brasil. Eles entram nesta etapa da competição com base em suas posições no ranking da CBF.

Os classificados são decididos em jogos únicos. O mando foi sorteado pela CBF junto com a divulgação dos confrontos. Não há vantagem para nenhum dos lados. Em caso de empate, a decisão do vencedor sai nos pênaltis.