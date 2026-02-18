SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo trocará todo o gramado do Morumbis após a trinca de shows do AC/DC, neste mês de março.

NOVO GRAMADO

A reportagem apurou que todos os custos ficarão ao encargo da Live Nation, organizadora dos shows. A troca acontecerá logo após o último dos três shows da banda australiana, marcado para o dia 4 de março.

A 'trinca' de shows acontece nos dias 26 e 28 de fevereiro e 4 de março.

ALTERNATIVA

Como consequência, o Morumbis não estará à disposição para o clube para importantes partidas no recorte próximo, como uma eventual semifinal e uma das pernas da final do Paulistão.

O clube já se mexeu nos bastidores e encaminhou um acerto com o Guarani para a utilização do Brinco de Ouro da Princesa neste meio tempo.

O combinado, no entanto, só será 'selado' se o Tricolor avançar de fase no sábado, contra o Red Bull Bragantino. A palavra no Tricolor é de respeito ao adversário antes de movimentação definitiva pela nova casa.

Com apenas a sexta melhor campanha do Estadual, a equipe precisaria enfrentar algum clube com pior aproveitamento para definir a vaga da decisão como mandante.