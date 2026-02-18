SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica publicou um comunicado em que defende Gianluca Prestianni, atacante argentino acusado de racismo por Vinicius Júnior, do Real Madrid, em jogo dos playoffs da Liga dos Campeões. O clube português emitiu o comunicado após o início de investigações da Uefa, entidade máxima do futebol europeu.

O QUE ACONTECEU

O Benfica afirmou que acredita na versão apresentada por Prestianni. Segundo o clube, o atacante tem sido alvo de uma "campanha de difamação". Vini Jr acusou o argentino de tê-lo chamado de "macaco".

O Sport Lisboa e Benfica reitera ainda que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do Clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista. O Clube lamenta a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima. Benfica, em nota oficial

Ídolo do Benfica. O clube português, que saiu derrotado por 1 a 0 após golaço de Vini Jr, também citou Eusébio ao reafirmar seu compromisso com "a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão".

O Clube reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão, que vão ao encontro dos valores matriciais da sua fundação e que têm em Eusébio o seu símbolo maior. Benfica, em nota oficial

ENTENDA O CASO

No duelo desta terça-feira (17), disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, Vini Jr abriu o placar no início do 2º tempo com um golaço e comemorou dançando na bandeirinha de escanteio. Os torcedores do Benfica jogaram objetos no campo e os jogadores se revoltaram com a atitude.

O árbitro deu um cartão amarelo ao brasileiro, que batia boca com Prestianni. Logo depois, Vini acusou o argentino de racismo.

Nas imagens, é possível ver que Prestianni colocou a camisa na frente da boca durante a discussão. Ao ser xingado, o camisa 7 do Real correu ao juiz.

O árbitro ativou o protocolo de racismo. Ele fez o gesto em forma de "X" com os braços para denunciar o caso ao estádio. A partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos e foi retomada sem nenhuma punição.

LEIA A NOTA COMPLETA DO BENFICA:

