SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians aguarda apenas detalhes burocráticos para oficializar a contratação do meia Zakaria Labyad e a saída do zagueiro Cacá.

ZAKARIA LABYAD ENCAMINHADO

A chegada de Zakaria Labyad ao Corinthians está alinhada há mais de uma semana. O acordo ainda não foi oficializado porque a diretoria aguarda o recebimento de documentos necessários para a conclusão do processo.

Embora esteja livre no mercado, o registro do meia exige trâmites mais burocráticos por se tratar de um atleta nascido fora do continente sul-americano. Para atuar no Brasil, Labyad precisa obter documentação de trabalho específica junto aos órgãos competentes.

O jogador já está em território brasileiro há mais de uma semana e segue mantendo o condicionamento físico enquanto aguarda a liberação para ser registrado. Aos 32 anos, ele chega ao Timão por indicação do holandês Memphis Depay. Ambos atuaram juntos entre 2011 e 2012 no PSV Eindhoven, da Holanda.

EMPRÉSTIMO DE CACÁ AO VITÓRIA

A saída do zagueiro Cacá também está próxima de ser concretizada. O Corinthians encaminhou o empréstimo do defensor ao Vitória até o fim da temporada, restando apenas a troca final de documentos para a oficialização do negócio.

A ida do jogador para o clube baiano ganhou força após o Athletico-PR desistir da negociação pela segunda vez. O acordo entre Timão e Furacão chegou a estar alinhado, mas travou diante da recusa de Cacá em reduzir o salário para retornar à equipe de Curitiba.

Nos bastidores, trabalhava-se com a possibilidade de abatimento parcial de uma dívida que o Corinthians tem com o Athletico-PR caso o empréstimo fosse concretizado, com chance de quitação integral em uma eventual compra futura. Sem avanço na operação, o clube paulista segue com uma pendência superior a R$ 12 milhões com o Furacão.

O Santos chegou a cogitar uma investida para atravessar o negócio, mas recuou após o nome do jogador não receber aprovação interna. O clube da Vila Belmiro busca um zagueiro para compor o elenco.

Dessa forma, o empréstimo de Cacá ao Vitória está praticamente definido. O acordo prevê vínculo até o fim do ano, com o clube baiano assumindo integralmente o pagamento dos salários do atleta. A projeção do Corinthians é de uma redução de aproximadamente R$ 3,5 milhões na folha salarial.