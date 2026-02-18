SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (18) na Academia de Futebol após dois dias de folga, e Jhon Arias fez o seu primeiro treino com o elenco alviverde.

Arias já tinha ido a campo no sábado (14), mas fez trabalhos em separado com a preparação física. nesta quarta-feira (18) ele participou de todas as atividades com o elenco palmeirense.

Após ativação muscular na academia, o elenco foi a campo e aprimorou dinâmicas táticas e simulações de jogo ofensivas e defensivas. Na sequência, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou um trabalho técnico em dimensões reduzidas com dois times.

A estreia do colombiano de 28 anos só depende do técnico Abel Ferreira. Arias foi inscrito na fase decisiva do Paulistão e pode estrear já neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), contra o Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. Ele também já está no BID da CBF.

O atleta estava no meio da temporada na Inglaterra e já chegou com condições de jogo. O último jogo de Arias aconteceu no dia 31 de janeiro contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, e ele disputou 10 minutos.