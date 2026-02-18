RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Philippe Coutinho se despediu do Vasco em comunicado publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (18).
O jogador disse que está "muito cansado mentalmente". Por isso, pediu para rescindir o contrato com o clube cruz-maltino, que inicialmente iria até junho.
A última cena do jogador em São Januário foi saindo xingado do jogo contra o Volta Redonda, pelo Carioca. Ele foi substituído no intervalo e nem para o banco voltou. O Vasco se classificou nos pênaltis para as semifinais do estadual.
Coutinho encerra a passagem pelo Vasco com 81 jogos, 17 gols e sete assistências. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil 2025, perdendo a final para o Corinthians.
O QUE COUTINHO DISSE
"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.
Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento.
Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais.
Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso.
Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito.
A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto.
Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre.
Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida".
DESEMPENHO DE COUTINHO NA PASSAGEM PELO VASCO:
2026: 7 jogos / 3 gols / 1 assistência
2025: 56 jogos / 11 gols / 5 assistências
2024: 18 jogos / 3 gols / 1 assistências
Total: 81 jogos / 17 gols / 7 assistências
NEYMAR MANDA APOIO
Da apresentação, em 11 de julho de 2024, ao jogo que em que saiu no intervalo contra o Volta Redonda e nem voltou para o restante do jogo, teve 81 partidas e momentos de genialidade.
O auge foi um jogo que virou histórico: 6 a 0 sobre o Santos, com dois gols de Coutinho e um atropelo vascaíno pelo Brasileirão. Neymar deixou o campo chorando depois da surra.
O camisa 10 do Santos, inclusive, comentou na publicação de despedida de Coutinho nesta quarta-feira (18): "Cabeça boa, meu irmão. Estou contigo sempre". Os dois se conhecem desde a base e foram juntos à Copa 2018.
Outro capítulo especial de Coutinho no Vasco foi o gol no clássico contra o Flamengo, no Brasileirão 2024, que evitou a derrota vascaína. O jogo foi 1 a 1. Em menor escala, a qualidade técnica apareceu em dribles e na cobrança de falta certeira contra o Ceará, em São Januário, ano passado.