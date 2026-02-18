RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar foi um dos jogadores que mandaram recado a Philippe Coutinho após o anúncio da saída do Vasco. O meia pediu para rescindir e revelou estar "muito cansado mentalmente" em uma postagem nas redes sociais.

Nos comentários, Neymar escreveu: "Cabeça boa, meu irmão, estou contigo sempre".

Neymar e Coutinho se conhecem desde os tempos de seleção de base. São da mesma geração (1992) e disputaram juntos a Copa 2018, na Rússia.

Curiosamente, o auge da passagem mais recente de Coutinho foi a atuação com o Vasco na goleada por 6 a 0 sobre o Santos de Neymar, que saiu de campo em lágrimas.

MAIS RECADOS

Outros jogadores também manifestaram apoio a Coutinho na publicação de despedida.

O ex-volante Lucas Leiva, que jogou com Coutinho no Liverpool, mandou um "te amamos".

Lucas Piton, lateral-esquerdo do Vasco, foi além: "Você é referência não só pra mim mas pra muita gente! Obrigado por tudo ídolo, Deus esteja com você sempre, te amo, irmão".

O QUE COUTINHO DISSE

"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.

Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento.

Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais.

Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso.

Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito.

A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto.

Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre.

Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida".