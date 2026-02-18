(UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à comoção pelo caso de racismo sofrido por Vini Jr na partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi mais um nome de peso a se pronunciar sobre o ocorrido.

Em nota publicada em português em suas redes sociais, o mandatário da entidade máxima do futebol disse que ficou "chocado e entristecido" com o acontecimento e pediu que os responsáveis sejam culpados.

"Eu fique chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Liga dos Campeões da Europa entre SL Benfica e Real Madrid FC. Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade -- nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados", disse Infantino.

O QUE ACONTECEU

Infantino também enalteceu o árbitro François Letexier, que estava no comando da partida e ativou o protocolo antirracismo. Ao levantar os braços em forma de "X", o árbitro comunicou o motivo da paralisação do duelo. Após cerca de 10 minutos, a partida foi retomada e nenhuma punição foi aplicada. "Eu enalteço o juiz, François Letexier, por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerenciar a situação", escreveu Infantino.

Por fim, o presidente da Fifa reforçou o combate da entidade na luta contra o racismo no futebol, pedindo o fim da discriminação.

"A Fifa e o futebol oferecem total solidariedade às vítimas de racismo e toda forma de discriminação. Eu continuarei sempre a reiterar: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação!", afirmou o presidente da Fifa.

RELEMBRE O CASO

No duelo desta terça-feira (17), disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, Vini Jr abriu o placar no início do 2º tempo com um golaço e comemorou dançando na bandeirinha de escanteio. Os torcedores do Benfica jogaram objetos no campo, e os jogadores da equipe portuguesa se revoltaram com a atitude do camisa 7.

O árbitro deu um cartão amarelo para Vini pela comemoração. O brasileiro batia boca com o argentino Gianluca Prestianni e, logo em seguida, acusou o rival de racismo.

Nas imagens, é possível ver que Prestianni colocou a camisa na frente da boca durante a discussão. Ao ser xingado, o camisa 7 do Real correu ao juiz.

Segundo Vini e outros jogadores do Real, o argentino chamou o brasileiro de "macaco". O Benfica defendeu seu jogador, dizendo que ele está sendo alvo de uma "campanha de difamação".

A Uefa abriu uma investigação nesta quarta-feira para analisar os fatos. Caso seja comprovado o caso de racismo, o atleta e o clube podem sofrer punições.

VEJA A NOTA QUE O PRESIDENTE DA FIFA PUBLICOU NA ÍNTEGRA

