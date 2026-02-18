SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cauly ressaltou bom relacionamento com Rogério Ceni antes de deixar o Bahia rumo ao São Paulo. O meia disse que a proposta do Tricolor Paulista o 'balançou'.

"Hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui. Com o Rogério Ceni sempre tive uma relação muito boa. Ele sabe como é se o São Paulo te liga", disse Cauly, em apresentação no São Paulo.

O meia concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (18), no CT da Barra Funda, onde foi apresentado.

Rogério Ceni reclamou da saída de Cauly, em entrevista recente. O técnico afirmou que Cauly "não devia ter ido".

Cauly chega por empréstimo até o final da temporada, após acerto junto ao Bahia. A operação custará 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 mi).

O acordo ainda detém, porém, uma cláusula de compra obrigatória atrelada a metas avaliada em 2 milhões de euros (aproximadamente, R$ 12,4 mi).

A aquisição em definitivo, portanto, giraria em torno dos 2,5 milhões de euros (nesta quarta-feira (18), R$ 15,5 mi).

O QUE MAIS CAULY DISSE

Novo clube. "A sensação é muita felicidade, né? Queria agradecer aqui primeiramente a Deus pela oportunidade na minha vida, agradecer a minha família que sempre me apoiou, que é o meu porto seguro. Não está presente comigo, mas em breve. Estou muito feliz, muito ansioso, né? Por poder jogar logo, começar a Libertadores, mas como o Rui falou, um ambiente muito agradável, muito saudável. Todos me receberam muito bem. Então, fico muito feliz por estar aqui e me sinto realizado".

Bom momento atual. "Venho acompanhando também os últimos jogos. O São Paulo vem mostrando a qualidade que tem, os jogadores bem entrosados. E eu acho que o São Paulo ganha com isso também, né? Com a minha chegada, para criar uma disputa saudável. Faz parte do futebol. E é isso, eu venho pra ajudar com as minhas características, entregar o meu máximo pra poder agregar e trazer coisas boas".

Condições de jogo. "Sabe que depois das conversas avançando, eu não fui mais relacionado aos jogos, treinei alguns dias também separado, mas me sinto muito bem fisicamente. Aqui também já fiz uma parte de treino com a equipe, me sinto bem. Aí vai ser mais a decisão da comissão, do treinador, mas eu me sinto bem. Fiz a pré-temporada completa no Bahia, fiz dois jogos também. Então me sinto bem e espero poder estar à disposição aí o mais rápido possível".

Última temporada. "Não vejo também como uma temporada totalmente negativa. Eu acho que eu tive bons momentos, fui importante também em muitos jogos. Do meu ponto de vista, (os números abaixo) tiveram a ver um pouco com o sistema tático, que mudou um pouco. Não tinha mais essa função do meia ofensivo, né? Mas, como eu falei, mesmo assim, tive muitos pontos positivos. Foi um ano de muito aprendizado. Tive também alguns números nesse último ano que melhorou, fiz parte defensiva, principalmente, que é algo também interessante. Mas eu acho que é focar agora. Estou muito feliz e com a motivação lá em cima".