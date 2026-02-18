RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferj confirmou o Nilton Santos como estádio do jogo de ida das semifinais do Carioca entre Vasco e Fluminense. O duelo será domingo (22), às 18h.

O Maracanã será usado no mesmo dia pela outra semifinal, que terá Flamengo e Madureira. Mas esse jogo será às 20h30.

Na volta, as duas outras partidas serão no Maracanã, só que em dias diferentes.

Fluminense x Vasco será em um domingo, também às 18h, enquanto Madureira x Flamengo ocupará a segunda-feira, às 21h.

O desenho do Vasco x Flu no Nilton Santos estava encaminhado desde nesta terça-feira (17), mas ainda era preciso formalizar detalhes com o Botafogo, gestor do estádio.

Os duelos entre cruz-maltinos e tricolores serão transmitidos em TV aberta pela Globo.