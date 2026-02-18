SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois dos maiores nomes do MMA feminino, Ronda Rousey e Gina Carano voltarão ao octógono após anos longe das lutas. O confronto foi anunciado na última terça-feira (17) pela Most Valuable Promotions, promotora comandada por Jake Paul e Nakisa Bidarian.

O QUE ACONTECEU

Luta acontecerá em maio. O duelo entre Rousey e Carano será realizado no Intuit Dome, arena do Los Angeles Clippers na NBA, no dia 16 de maio, com transmissão da Netflix. O embate será disputado no peso-pena (66 kg).

O retorno de Rousey acontece após quase 10 anos. Em dezembro de 2016, ela foi derrotada pela brasileira Amanda Nunes pelo cinturão do peso-galo (61 kg). Carano não luta desde 2009, quando perdeu para a também brasileira Cris Cyborg, no Strikeforce.

Lendas do MMA. Carano é uma das pioneiras do MMA nos Estados Unidos e seguiu carreira no cinema após deixar o octógono. Rousey também teve grande importância para as artes marciais mistas no país, sendo a primeira campeã do peso-galo e conhecida por suas finalizações.

Rousey participou da primeira luta feminina no UFC. Em 2013, ela disputou o cinturão do peso-galo contra Liz Carmouche.

Carano revelou que Rousey disse a ela que só lutaria novamente caso a enfrentasse. "A Ronda veio até mim e disse que só existe uma pessoa por quem ela voltaria a lutar e que esse sempre foi o sonho dela. Ela me agradeceu por abrir portas para ela em sua carreira e foi muito respeitosa ao pedir que essa luta acontecesse. É uma honra", disse.

"Esperei tanto tempo para anunciar isso: eu e Gina Carano vamos nos enfrentar na maior superluta da história do MMA feminino (...). Isso é para todos os fãs de MMA, do passado, do presente e do futuro. Mais novidades em breve... muito mais!", disse Rousey em comunicado oficial.

Quase sem derrotas. Rousey tem um histórico profissional de 12 vitórias e apenas 2 derrotas, enquanto Carano conta com 7 vitórias e 1 derrota. A luta utilizará as regras padrões do MMA, em 5 rounds de 5 minutos.

Pela primeira vez, a Netflix transmitirá um embate no MMA. A parceria com a MVP para uma luta envolvendo mulheres também aconteceu em julho do ano passado, quando Katie Taylor e Amanda Serrano, duas lendas do boxe, se enfrentaram em Nova York.