SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arboleda e Cauly foram as novidades do São Paulo na reapresentação desta quarta-feira (18), no CT da Barra Funda.
A dupla tem liberação para ir a campo no sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Arboleda retornou do Equador nesta segunda-feira, após receber liberação da diretoria para viajar ao país natal por motivos particulares.
O zagueiro ficou de fora das vitórias sobre Grêmio, pelo Brasileirão, e Ponte Preta, pela rodada derradeira da 1ª fase do Estadual.
CARA NOVA
Cauly foi apresentado na tarde desta quarta e já fez seu primeiro treino com o restante do grupo. Na coletiva, o meia citou sua boa relação com Rogério Ceni e disse que a proposta do São Paulo o 'balançou'.
Rogério Ceni reclamou da saída de Cauly, em entrevista recente. O técnico afirmou que Cauly "não devia ter ido".
Cauly chega por empréstimo até o final da temporada, após acerto junto ao Bahia. A operação custará 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões).
O acordo ainda detém, porém, uma cláusula de compra obrigatória atrelada a metas avaliada em 2 milhões de euros (aproximadamente, R$ 12,4 milhões).
A aquisição em definitivo, portanto, giraria em torno dos 2,5 milhões de euros (nesta quarta-feira (18), R$ 15,5 milhões).