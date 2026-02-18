Melo/Fonseca na SEMIFINAL de duplasRio Open (@RioOpenOficial) February 18, 2026
A dupla brasileira faz 6/4 6/0 na dupla argentina e agora pega os vencedores de Schnaitter/Wallner x Cerundolo/Comesana!#RioOpen pic.twitter.com/NIDN5C40ya
Atual número 38 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João Fonseca estreou na última terça-feira (17) na disputa individual com uma vitória de 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-1) e 6/1, sobre o também brasileiro Thiago Monteiro.
Nas oitavas de final, João terá como adversário o peruano Ignácio Buse (91º). O rival se classificou eliminando outro brasileiro, o paulista Igor Marcondes (348º), na última segunda-feira (16), por 2 a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 4/6.
O Rio Open é um torneio de nível 500, o terceiro em importância no circuito regular. Apenas os eventos de nível 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.
Tags:
AT | Esportes | João Fonseca | Marcelo Melo | Rio Open | tênis