SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal teve a chance de abrir 7 pontos de vantagem para o Manchester City, mas vacilou no fim contra o lanterna Wolverhampton e apenas empatou em 2 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada da Premier League.

Os Gunners sofreram para criar chances ao longo da partida e, mesmo assim, abriram 2 a 0 com Saka e Hincapie. Os Wolves buscaram o resultado e empataram com Hugo Bueno e Calafiori.

O jogo originalmente seria em março, mas foi adiantado por conta da final da Copa da Liga Inglesa, justamente entre Arsenal e City. O time de Manchester continua 4 pontos atrás dos Gunners, agora com uma partida a menos.

O Arsenal chegou aos 58 pontos e volta a campo no próximo domingo (22), em clássico londrino contra o Tottenham, fora de casa. O Wolverhampton, que tem a pior campanha da Premier League e apenas uma vitória em 27 jogos, chegou aos 10 pontos e visita o Crystal Palace, também no domingo.

COMO FOI O JOGO

O Arsenal começou em cima e já balançou as redes. Declan Rice recebeu pela direita, na intermediária, e cruzou para Bukayo Saka, que encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar e cabeceou para o gol.

Em seguida, Rice recebeu de Gyokeres após roubada de bola e teve chance de bater ao gol, mas a bola saiu fraca e não deu chances de perigo para o goleiro dos Wolves, José Sá.

O jogo seguiu com posse de bola predominante do Arsenal. Aos 16 minutos, Saka lançou Gyokeres na esquerda, que achou Madueke infiltrando. Ele bateu com a perna esquerda, e o brasileiro Gabriel Martinelli não conseguiu concluir no rebote.

A primeira substituição do jogo veio ainda no 1º tempo, aos 20. Angel Gomes, meia do Wolverhampton, caiu sozinho no meio de campo e saiu após levar a mão à região da lombar. O atacante Tolu Arokodare foi o substituto, deixando os Wolves mais ofensivos taticamente.

Martinelli seguiu tentando levar perigo à meta do Wolverhampton. Saka bateu escanteio na primeira trave, e o brasileiro desviou. A bola foi por cima do gol de Sá. Mesmo com alta posse de bola, o Arsenal não conseguiu levar tanto perigo aos Wolves no 1º tempo.

Nos acréscimos, os Wolves levaram perigo pela 1ª vez. O brasileiro André recebeu na meia lua e bateu forte, rasteiro. A bola tirou tinta da trave do goleiro Raya e ameaçou o Arsenal pela 1ª vez na partida.

Gunners na bronca. Saka tocou na linha de fundo para Rice, que deu de calcanhar para Hincapie. O lateral-esquerdo caiu na área, e o time do Arsenal ficou pedindo pênalti.

O 2º tempo começou com o Wolverhampton saindo para o jogo. Armstrong recebeu na intermediária, girou e bateu com a perna esquerda, de fora da área. O chute, no entanto, passou por cima.

O Arsenal respondeu rápido e fez o 2º gol logo em seguida, aos 11 minutos. Gabriel Magalhães encontrou Hincapie infiltrando pela esquerda, e o lateral marcou após sair cara a cara com Sá. É o primeiro gol do equatoriano de 24 anos pelos Gunners e também na Premier League. O bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR validou o gol.

Cinco minutos depois, o Wolverhampton descontou logo em seguida com golaço de Hugo Bueno. O espanhol recebeu livre na direita, corta para dentro e bate bonito de esquerda, acertando o ângulo de Raya e colocando os Wolves de volta no jogo. Foi o 1º gol dele no Campeonato Inglês.

Incansável em busca do gol, Martinelli quase marcou após bobeada da zaga dos Wolves, mas o bandeirinha pegou impedimento do brasileiro. Gabriel Jesus começou no banco, mas não teve muitas oportunidades de finalizar.Empate no fim. Gunners e Wolves seguiram trocando chances sem muito perigo, até que Calafiori aproveitou a sobra dentro da área do Arsenal e empatou no apagar das luzes.