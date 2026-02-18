SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Bruno, 41, ex-Flamengo, condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010, vai voltar à elite do futebol nacional nesta quinta-feira (18). Contratado pelo Vasco-AC, ele fará sua estreia contra o Velo Clube, na Arena da Floresta, às 21h, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Nesta quarta, o nome dele foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, ganhando condição para atuar pela equipe vascaína.

Será a segunda passagem do jogador pelo futebol acreano. Em 2020, ele defendeu o Rio Branco, pelo qual disputou o segundo turno do Campeonato Acreano de 2020 e também na Série D do Brasileiro.

O período também foi marcado por polêmicas. Logo após anúncio da contratação do goleiro, uma rede de supermercados na capital do Acre anunciou a suspensão do patrocínio, e a então técnica Rose Costa, que faria trabalho com futebol feminino, se desligou do clube.

Em setembro de 2020, o goleiro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Após recurso, conseguiu liminar que autorizava retirar antes dos treinos e jogos.

Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio, com quem teve um filho, Bruninho Samudio -hoje goleiro das categorias de base do Botafogo.

Preso em 2013, três anos após o crime, ele progrediu para o regime semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.