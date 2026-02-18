SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova masculina de snowboard slopestyle foi a primeira a dar medalhas nesta quarta (18), 15° dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina.
O chinês Yiming Su ficou com a de ouro, com 82,41 pontos. O japonês Taiga Hasegawa, com 82,13, levou a prata. O bronze foi para o norte-americano Jake Canter, com 79,36.
No esqui cross-country sprint feminino por equipe, a Suécia chegou em primeiro. A dupla Jonna Sundling e Maja Dahlqvist completou o circuito com o tempo de 20min29s99. As suíças vieram em segundo, com 20min31s39. O terceiro lugar ficou com as alemãs, que marcaram 20min35s86.
As esquiadoras brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera terminaram com a 21ª colocação e encerraram sua participação nesta edição dos Jogos. Com o resultado, a dupla ficou fora da final, para a qual avançaram apenas as 15 melhores classificadas. Foi o melhor desempenho do país na prova.
Na versão masculina da prova, o ouro ficou com a equipe da Noruega, com o tempo de 18min28s98. A dupla norte-americana levou a prata, com 18min30s35. Os italianos Elia Barp e Federico Pellegrino, com 18min32s29 conquistaram o bronze.
A norte-americana Mikaela Shiffrin, com o tempo de 1min39s10, ficou com a medalha de ouro no esqui alpino. Camille Rast, da Suíça, com 1min40s60, conquistou a prata. A sueca Anna Swenn Larsson levou o bronze com 1min40s81.
No biatlo feminino de revezamento 4 x 6 km, a equipe francesa foi a vencedora, à frente das suecas e das norueguesas.
A Noruega continua liderando o quadro de medalhas, com 15 de ouro. A Itália está em segundo, com nove, e os EUA em terceiro, com sete ouros.
Brasil aparece na 18ª do ranking, com o ouro conquistado por Lucas Pinheiro no esqui alpin.